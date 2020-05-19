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Bolu'da kaçak balık avlayan kişiye ikinci para cezası

BOLU HABERLERİ  | 19.05.2020 13:56 | Son Güncelleme

Bolu'da kaçak balık avlayan kişiye ikinci para cezası

Bolu'da iki hafta önce "usulsüz yöntemler ve dönem dışı avcılık" yaptığı gerekçesiyle 10 bin 894 lira para cezası verilen kişi, kaçak avcılık yaparken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki hafta önce "usulsüz yöntemler ve dönem dışı avcılık" yaptığı gerekçesiyle yakalanarak 10 bin 894 lira para cezası uygulanan Alattin Bal'ın, Düzce'den gelerek Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde kaçak avcılık yapacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi kaçak balık avlarken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada ele geçirilen 200 sazan balığı, bir şişme bot, 2 bin metre balık ağı İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Alaattin Bal'a, Su Ürünleri ve Karayolları Trafik Kanunlarına muhalefet ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği toplam 39 bin 971 lira para cezası uygulandı.

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