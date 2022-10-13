Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Bolu'da kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hamzabey köyü Çamlık mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, 3 kişiyi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan 2 demir çubuk, hilti, jenaratör ve küreğe el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



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