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Bolu'da kaçak sigara ve tarihi eser ele geçirildi

21.04.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kaçak sigara ve tarihi eser ele geçirildi

Bolu'da 5 bin 660 paket kaçak sigara, 535 kilogram kaçak tütün ile Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması kapsamında bir kargo aracında arama gerçekleştirildi.

Aramada, 5 bin 660 paket kaçak sigara ile 525 kilogram kaçak tütün bulundu.

Jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçaklığına yönelik çalışmasında da Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 bronz sikke, 27 yüzük, 30 değerli taş, vazo, sürahi, deriye işli el yazmalı kutsal kitap, çarmıha gerilmiş Hz. İsa figürü, insan suretli figür ve 21 obje ele geçirildi.

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