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Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

06.11.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kağıt yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara istikametine seyreden Ali Ş. idaresindeki 27 DN 559 plakalı rulo kağıt yüklü tırda Nuhlar köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı sağ şeride çekerek yangına müdahale etti ve itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Çalışmalar yüzünden otoyolda ulaşım iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

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