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Bolu'da kalp krizi geçirerek otomobiliyle su kanalına devrilen sürücü hastanede öldü

16.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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Bolu'da kalp krizi geçirerek otomobiliyle su kanalına devrilen sürücü hastanede öldü

Bolu'da direksiyon başındayken kalp krizi geçirerek otomobiliyle su kanalına devrilen sürücü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Paşaköy Mahallesi Kanal Sokak'ta dün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolünü kaybettiği otomobiliyle su kanalına devrilen Hikmet Y. (57), İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün cenazesi, bugün Paşaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Paşaköy Mahallesi Kanal Sokak'ta seyreden Hikmet Y'nin (57) kullandığı 41 RA 818 plakalı otomobil, dün su kanalına devrilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirlemişti. Ambulansta bir süre kalp masajı yapılan Hikmet Y, hastaneye kaldırılmıştı.

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