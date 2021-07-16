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Bolu'da kamp yapan Süper Lig takımları, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu

16.07.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kamp yapan Süper Lig takımları, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu

Yeni sezon öncesi Bolu'da kamp yapan Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Adana Demirspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük ile kentin takımı Beypiliç Boluspor, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında Sivasspor, Adana Demirspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük takımlarının futbolcuları, vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı olmalarını istedi.

Videoda, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, "Aşımızı olalım, hem kendimizi hem de yakınlarımızı koruyalım." mesajı yer aldı.

Öte yandan, ev sahibi takım olan Beypiliç Boluspor'un futbolcuları ile teknik direktörü Reha Kemal Erginer'in de aşıya davet mesajlarının yer aldığı video paylaşımında, "Takımlarımızın teknik direktörleri ile futbolcularına, aşılama hizmetlerimize verdikleri destek ve mücadelede göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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