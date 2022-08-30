YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

30.08.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'da kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde kamyona çarpan tırın sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.

Devrek'ten Mengen yönüne giden Abdullah Terlemiş idaresindeki 67 ABY 560 plakalı tır, Çubuk köyü yakınlarında Ahmet Tepe yönetimindeki 74 AAV 211 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyondaki bazı tomruklar yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü ise yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto 1. LigFutbol: Spor Toto 1. Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da askeri birlikteki Zafer Camisi'ni açtıCumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da askeri birlikteki Zafer Camisi'ni açtı
Tokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdiTokat'ta fırtına, dolu ve sağanak ekili alanlara zarar verdi
Anahtar Kelimeler:
Tır kamyon ölü surucu yaralı

Bolu Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:11
Öğle
12:59
İkindi
16:41
Akşam
19:38
Yatsı
21:02
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.