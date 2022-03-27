Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu.

D-100 kara yolu Gerede-Karabük il sınırında 14 BT 402 plakalı tavuk yüklü kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün müdahalesine rağmen alevler, kısa sürede tavukların bulunduğu römorka sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gerede Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında yüzlerce tavuk telef oldu, kamyon kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz