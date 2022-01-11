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Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

11.01.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi öldü

Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Aziz Asker (48) idaresindeki 34 UH 5566 plakalı otomobil, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu Sifyanlar köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Erdinç Ş'nin kullandığı 14 ER 932 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, otomobil sürücü ile eşi Fadime (45), çocukları Beyzanur (20) ve Fatih Emre Asker'in (11) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

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