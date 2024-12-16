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Bolu'da kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime ara verildi

AA AA
16.12.2024 08:49
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Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Bolu Göynük Kıbrıscık Mudurnu Seben

Bolu Namaz Vakitleri 16 Aralık Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
08:04
Öğle
12:54
İkindi
15:14
Akşam
17:34
Yatsı
19:00
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