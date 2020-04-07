Bolu'da karantina süresi dolan 29 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Bolu'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirilen 29 kişi tahliye edilmeye başlandı.

Türkiye'ye 24 Mart'ta giriş yapan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi içinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'nda gözlem altına alınan aralarında öğrenci, şoför ve işçilerin bulunduğu kişilerden 29'unun 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 29 kişi, evlerine gönderilmeye başlandı.

Bazı vatandaşlar yakınları tarafından alınarak memleketlerine giderken, bazıları ise Bolu AFAD İl Müdürlüğü tarafından otobüsle Ankara, Konya, İzmir, Antalya, Denizli ve Aydın'a gönderildi.

Bolu'da gözlem altında tutulan diğer vatandaşların da 14 günlük karantina süreleri dolduktan sonra sağlık kontrolleri yapılarak 10 Nisan'a kadar peyderpey memleketlerine gönderileceği öğrenildi.

