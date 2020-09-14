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Bolu'da karantinada olması gereken kişi otomobille gezerken yakalandı

BOLU HABERLERİ  | 14.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Yurtta karantinaya alınan kişiye 3 bin lira ceza kesildi

Bolu'da karantina kuralını ihlal ederek otomobiliyle gezerken polis uygulamasında yakalanan kişi yurtta karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun batı gişeleri çıkışında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce'den Bolu'ya gelen otomobili durdurdu.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda otomobil sürücüsü E.D'nin, Bolu'daki fabrikada çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapılan ve 3 bin lira ceza kesilen E.D, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Seyyide Nefise Yurdunda karantinaya alındı.

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