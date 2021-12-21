YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da karla mücadele ekipleri zorlu kış mesaisinde

Bolu'da karla mücadele ekipleri zorlu kış mesaisinde

21.12.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ahmet Ümit: - "Halihazırda herhangi bir kapalı köy yolumuz ve kara yolumuz bulunmamaktadır"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Bolu'da karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Vali Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde sabah erken saatlerden itibaren mevkiye göre değişmekle birlikte kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre civarında olduğunu belirtti.

Ümit, 110 kilometresi Anadolu Otoyolu olmak üzere 750 kilometreyi bulan kara yolları ağında akşam saatlerinden itibaren yeterince ekip ve araçla kar ve buzlanmaya karşı mücadele çalışmalarının yapıldığını anlatarak, 4 bin 500 kilometreyi bulan köy yolu ağında da yeterli sayıda ekip ve makineyle çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Son 24 saat içerisinde otoyolda üç hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini aktaran Ümit, "Bu trafik kazalarında ölü ve yaralı bulunmamaktadır. Halihazırda herhangi bir kapalı köy yolumuz ve kara yolumuz bulunmamaktadır. Kış mevsimi dolayısıyla sürücülerimizin de her daim tedbirli ve dikkatli olmalarının, trafik kurallarına, işaret ve işaretleyicilerine hassasiyetle uymalarının, mevsim şartlarına uygun olmayan araçlarla yola çıkmamalarının, mutlaka emniyet kemerlerini takmalarının, özel araç sahiplerinin de kış lastiği kullanmalarının trafik güvenliğimiz açısından son derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlatırım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Bolu Dağı'nda kar etkili oluyorBolu Dağı'nda kar etkili oluyor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 21 Aralık Salı

İmsak
06:35
Sabah
08:07
Öğle
12:57
İkindi
15:16
Akşam
17:36
Yatsı
19:02

Bolu Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Salı

Gümrah Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hafızlık icazet töreninde konuştu:

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Dededen torunlarına miras "Anadol" sevdası

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Yemek fabrikasında işçiydi, yaptığı girişimle şimdi iş yerlerine yemek pazarlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.