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Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

15.05.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da kavgada silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Bolu'da çıkan kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında Sadık K. (37) ile aralarında husumet olduğu öne sürülen S.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B. yanındaki tabancayla Sadık K'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komando Birliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Sadık K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ve komandolar, S.B'nin yakalanması için ormanlık alanda çalışma yürütüyor.

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