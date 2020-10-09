YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da kavgaya müdahale eden polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Bolu'da kavgaya müdahale eden polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

BOLU HABERLERİ  | 09.10.2020 16:46 | Son Güncelleme

Bolu'da kavgaya müdahale eden polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Bolu'da, iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden polis memurunun parmağını kıran şüpheli tutuklandı.

Dün yaşanan park yeri kavgasına müdahale sırasında direndiği polis memurunun parmağını kıran İlhan C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından "görevli memura mukavemet" ve "yaralama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

- Olay

Bolu'da iki esnaf arasında park yeri nedeniyle kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş ve hakkında şikayet bulunan İlhan C, ifadesi alınmak için karakola götürülmek istenmişti.

Karakola gitmek istemeyen İlhan C. polise direndiği sırada yaşanan arbedede bir polis memurunun parmağının kırılmasına neden olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Bolu Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:51
Öğle
12:46
İkindi
15:56
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Bolu Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Stad Eczanesi
Merkez
Ural Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.