Bolu'da kaza yapan doktor, yaralı yakınına ilk müdahaleyi yaptı

Bolu'da bariyere çarparak devrilen otomobilden yara almadan kurtulan doktor, aynı araçtaki yaralı yakınına ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Nöbet mesaisinden çıkan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli dahiliye uzmanı Dr. Recep Aktaş'ın kullandığı 14 ABE 810 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak refüje devrildi.

Kazayı yara almadan atlatan Aktaş, sağlık ekipleri gelinceye kadar araçtaki yaralı yakını Murat Aktaş'a ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Yaralı Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerince doktor yakınının görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Otomobilden yola sızan yakıt, itfaiye tarafından temizlendi.



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