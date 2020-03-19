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Bolu’da, korona virüsü nedeniyle kandil programları yapılmayacak

BOLU HABERLERİ  | 19.03.2020 10:38 | Son Güncelleme

Bolu Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında Miraç Kandili nedeniyle Cumartesi günü mezarlıklarda kandil programı yapılmayacağı duyuruldu.Yeni tip korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından birçok önlem alan Bolu Belediyesi, kandil programlarını da iptal etmek zorunda kaldı.

Bolu’da, korona virüsü nedeniyle kandil programları yapılmayacak

Bolu Belediyesi tarafından korona virüs önlemleri kapsamında Miraç Kandili nedeniyle Cumartesi günü mezarlıklarda kandil programı yapılmayacağı duyuruldu.
Yeni tip korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından birçok önlem alan Bolu Belediyesi, kandil programlarını da iptal etmek zorunda kaldı. Bu kapsamda 21 Mart 2020 Cumartesi günü idrak edilecek “Miraç Kandili” nedeniyle Şehitler ve Çığırtkanlar Mezarlıklarında herhangi bir kandil programı düzenlenmeyecek.
Konuya ilişkin Destek Hizmetleri Mezarlık İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “21 Mart 2020 Cumartesi günü idrak edilecek Miraç Kandili nedeniyle her yıl Şehitler ve Çığırtkanlar Mezarlıklarında geleneksel olarak düzenlenen kandil programları, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl yapılmayacaktır. Halkımızın bilgisine önemle sunar, Miraç Kandilleri’ni kutlarız.”

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