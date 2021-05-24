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Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye para cezası kesildi

24.05.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 70 kişiye para cezası kesildi

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 70 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kentte 21-23 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirlerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denetimler ve uygulamalar yapıldı.

Bu süre içerisinde ekipler tarafından karantina süresini ihlal eden 6, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 63 ve seyahat izin belgesi olmadan seyahat etmek isteyen 1 olmak üzere toplam 70 kişiye idari para cezası kesildi.

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