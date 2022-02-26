Bolu'da köy evlerinden hırsızlıkla suçlanan 3 zanlı tutuklandı

Bolu'nun Dörtdivan ve Gerede ilçelerinde 13 köy evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlıklara ilişkin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ile ilçe jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler O.K, F.Ç. ve Ş.E. ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.



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