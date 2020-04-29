YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da, kumar oynanan eve operasyon

Bolu’da, kumar oynanan eve operasyon

BOLU HABERLERİ  | 29.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bolu’da, kumar oynanan eve düzenlenen operasyonda, 4 kişiye “Sosyal Mesafe” kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine Bolu’da, bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi.

Bolu’da, kumar oynanan eve operasyon

Bolu’da, kumar oynanan eve düzenlenen operasyonda, 4 kişiye “Sosyal Mesafe” kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine Bolu’da, bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi. Kentin en işlek yeri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir evde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri eve operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 4 kişi kumar oynadığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler kumar oynanan masadaki paralara ve oyun kağıtlarına el koyarak 4 kişiye, “Sosyal Mesafe” kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile para cezası kesti.

Bolu’da, kumar oynanan eve operasyon

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Korona virüs Diyarbakır’da ramazan davulcularını da vurdu

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Samandağ’da otomobil duvardan içeri girdi

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

Bolu Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
12:56
İkindi
16:45
Akşam
19:54
Yatsı
21:25

Bolu Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Doğal Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

BAE'den getirilen Türk vatandaşları Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

BAE'den getirilen Türk vatandaşları Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bolu Belediyesi’nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı

Bolu Belediyesi’nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.