Bolu'da kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza

Bolu'da iki kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "huzur uygulaması" kapsamında Karamanlı ve Köroğlu mahallelerinde faaliyet gösteren iki kahvehanede arama yaptı.

Kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira ceza kesildi, kahvehane sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



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