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Bolu'da maske takmamak için polise direnen kadına para cezası kesildi

BOLU HABERLERİ  | 18.12.2020 00:16 | Son Güncelleme

Bolu'da maske takmamak için polise direnen kadına para cezası kesildi

Bolu'da maske takmamak için polise direnen kadına para cezası uygulandı.

Polis ekipleri, arama kaydı olan F.İ'yi gözaltına alarak Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi'ne götürdü.

Şüphelinin polis merkezine gelen kız kardeşi H.N. ve yakınları, sağlık raporu için hastaneye götürülen F.İ'nin cezaevine sevk edildiğini zannederek taşkınlık çıkardı, polis merkezine takviye ekip gönderildi.

Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilen H.N'ye ekipler, sigara içmemesi ve maske takması uyarısında bulundu.

Polisin uyarısına aldırış etmeyen H.N'ye maske takmadığı için idari para cezası uygulandı.

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