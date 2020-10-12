YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da maske takmayan kişilere 744 bin bin lira ceza

Bolu’da maske takmayan kişilere 744 bin bin lira ceza

BOLU HABERLERİ  | 12.10.2020 14:09 | Son Güncelleme

Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında son 1 ay içerisinde maske takmayan 827 kişiye 744 bin 300 lira para cezası kesildi.Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında son 1 ay içerisinde maske takmayan 827 kişiye 744 bin 300 lira para cezası kesildi.
Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ekipler, son 1 ay içerisinde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 827 kişiye 744 bin 300 lira para cezası kesti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara Okullar açıldı ama... İstanbul'da endişelendiren manzara
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü
Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Muhalefet uğruna yaşadıkları şehri unuttular
Muhalefet uğruna yaşadıkları şehri unuttular
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

Bolu Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:45
İkindi
15:52
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Bolu Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Soysal Eczanesi
Merkez
Sümer Eczanesi
Merkez
Gerede Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.