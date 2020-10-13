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Bolu’da maske takmayan kişilere 744 bin bin lira ceza

BOLU HABERLERİ  | 13.10.2020 01:06 | Son Güncelleme

Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında son 1 ay içerisinde maske takmayan 827 kişiye 744 bin 300 lira para cezası kesildi.Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bolu’da korona virüs tedbirleri kapsamında son 1 ay içerisinde maske takmayan 827 kişiye 744 bin 300 lira para cezası kesildi.
Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara yönelik polis ve jandarma ekiplerinin uygulamaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaya ve ekip araçlarıyla cadde ve sokaklarda uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Ekipler, son 1 ay içerisinde maske takmayan ve korona virüsle mücadele kurallarına uymayanlara yönelik yaptıkları uygulamalarda 827 kişiye 744 bin 300 lira para cezası kesti.

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