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  4. Bolu’da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı

Bolu’da metruk binalara yönelik uyuşturucu uygulaması yapıldı

BOLU HABERLERİ  | 15.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

Bolu’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde bulunan metruk binalara yönelik, narkotik köpeği Sezar ile beraber uygulama yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’da ilk, ortaokul ve lise yakınlarında bulunan metruk binalara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Bolu’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından okul çevrelerinde bulunan metruk binalara yönelik, narkotik köpeği Sezar ile beraber uygulama yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu’da ilk, ortaokul ve lise yakınlarında bulunan metruk binalara yönelik uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamaya narkotik köpeği Sezar’da katılırken metruk binaların önleri ve içleri, polis ekipleri tarafından dikkatle arandı.
Uygulama gün boyunca okulların çevresindeki metruk binalarda devam etti.

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