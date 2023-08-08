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Bolu'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

08.08.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Kent merkezinden Mudurnu istikametine giden İsmail T. yönetimindeki 14 AZ 306 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Gölköy sapağında önünde seyreden Basri B. yönetimindeki 14 AAV 721 plakalı otomobile çarptıktan sonra yol kenarında bulunan duvara çarparak durdu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü İsmail T. vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail T'nin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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