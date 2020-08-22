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Bolu'da narkotik köpekleri "Sezar" ve "Artos" ile denetim yapıldı

BOLU HABERLERİ  | 22.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Bolu'da narkotik köpekleri "Sezar" ve "Artos" ile denetim yapıldı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği "Sezar" ve "Artos" ile metruk binalarda arama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde arama köpeği "Sezar" ve "Artos"un desteğiyle kentte bulunan metruk binalar ve şüpheliler üzerinde arama yaptı.

Denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyuldu ve maske takıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 2020 yılında 60 kilogram esrar, 71 kilogram eroin ve 4 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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