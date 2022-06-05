Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kızılkuyu mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Ormanlık alandan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine yangın ilk müdahale ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının büyümemesi için çalışmalar sürüyor.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, AA muhabirine, gelen ihbarın ardından bölgeye ekiplerin sevk edildiğini, müdahalede bulunulan yangının kontrol altına alındığını, çevre illerden de destek istendiğini kaydetti.

