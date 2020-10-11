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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

BOLU HABERLERİ  | 11.10.2020 16:30 | Son Güncelleme

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gövem Yaylası Atdoruğu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gönderilen Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın, ekipler tarafından vatandaşların da yardımıyla ormanın iç kısımlarına sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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