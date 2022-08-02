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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü

02.08.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını trafik ekipleri söndürdü

Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangını, trafik ekipleri yangın söndürme tüpüyle büyümeden söndürdü.

D-100 kara yolu üzerindeki Köroğlu Bölge Trafik İstasyonuna yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden trafik ekipleri ve vatandaşlar, bölgeye gitti. Vatandaşlar, yangını ilk etapta çam dallarıyla söndürmeye çalıştı.

Trafik ekipleri, yangın söndürme tüpüyle yangını büyümeden söndürdü.

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