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Bolu'da örtü yangını söndürüldü

24.04.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 3 hektarlık alan zarar gördü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Yeniceşeyler köyü Aşıklar mevkisi Buynuzlupınar ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında 3 hektarlık örtü alanı zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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