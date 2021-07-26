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Bolu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

26.07.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Bolu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Ankara-Zonguldak kara yolunda Zonguldak istikametinde seyreden Muammer Ş. yönetimindeki 10 UU 417 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü mevkisinde takla atarak devrildi.

Sürücü ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bolu'da otomobil devrildi: 5 yaralı

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