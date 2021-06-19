Bolu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ü.Ü'nün kullandığı 17 AL 331 plakalı otomobil, Mudurnu kavşağında, İ.K. idaresindeki 14 AAL 715 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



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