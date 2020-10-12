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Bolu'da otomobilin çarptığı geyik tedavi altına alındı

BOLU HABERLERİ  | 12.10.2020 11:28 | Son Güncelleme

Bolu'da otomobilin çarptığı geyik tedavi altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin çarptığı geyik tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim T. idaresindeki 06 EU 5626 plakalı otomobil, Taşkesti beldesi Karaçomak köyü yakınlarında yolun karşısına geçen geyiğe çarptı.

Sürücünün durumu bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin teslim aldığı yaralı geyik, tedavi altına alındı.

Sürücü İbrahim T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobiliyle seyir halindeyken hayvanın aniden önüne çıktığını belirterek, "Kaputun üzerinde bir şey gördüğümde çok korktum. Araçtan indikten sonra geyiğe çarptığımı fark ettim." dedi.

Yetkililer gelene kadar çevredekilerin yaralı geyiği sakinleştirmeye çalıştığını anlatan İbrahim T, hayvanın ekiplerce teslim alındığını kaydetti.

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