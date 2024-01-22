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Bolu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA AA
22.01.2024 07:30 | Son Güncelleme:
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Bolu'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Bolu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

D-100 kara yolunda kent merkezi yönüne giden M.E. idaresindeki 14 KN 281 plakalı otomobil, Dağkent mevkisinde karşıya geçmek isteyen Hasan Hüseyin Öztürk'e (31) çaptı.

Yola savrulan Öztürk'ün üzerinden 14 ABU 380 plakalı otomobil geçti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerine gelen Öztürk'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki otomobil sürücüsü, ifade işlemleri için Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürüldü.

Bolu'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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