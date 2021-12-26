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Bolu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

26.12.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bolu'da otomobillerin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bartın'dan Ankara yönüne giden Ali C. yönetimindeki 06 ACF 813 otomobil, Yeniçağa-Zonguldak yol ayrımında, Gerede'den Bolu istikametine seyreden Abdurrahman S'nin kullandığı 34 ZP 1914 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Abdurrahman S. ile araçlardaki Behiye S, Selin D. ve Pınar V. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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