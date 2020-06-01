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Bolu'da patileri ve kuyruğu kesik ölü kedi bulundu

BOLU HABERLERİ  | 01.06.2020 14:08 | Son Güncelleme

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir: - "İnsan mı yoksa hayvanlar tarafından mı yapıldığını tespit edebilmek için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine hayvanımızı gönderdik. Oradan gelen rapora göre bir değerlendirme yapmamız doğru olacak"

Bolu'da patileri ve kuyruğu kesik ölü kedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi 102. Sokak'taki parkta çimenlerin üzerinde patileri ve kuyruğu kesik kedi bulunduğu ihbarı üzerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye giti.

Kedi, incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından alınarak Müdürlüğe götürüldü.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyetin konuyla ilgili inceleme yaptığını söyledi.

Özdemir, kedinin bölgeden alındığını aktararak, şunları kaydetti:

"İnsan mı yoksa hayvanlar tarafından mı yapıldığını tespit edebilmek için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine hayvanımızı gönderdik. Oradan gelen rapora göre bir değerlendirme yapmamız doğru olacak. Bu tür olaylarla ilgili en yüksek cezaların verilmesine yönelik karar aldık. İnsan tarafından yapıldığına yönelik bulgu bulunursa, kişi tespit edilirse biz de en yüksek cezayı uygulayacağız kendisine."

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