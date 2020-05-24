YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da, polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Bolu’da, polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

BOLU HABERLERİ  | 24.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarını besledi.Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mayıs tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması Bolu’da da uygulandı.

Bolu’da, polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Bolu’da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarını besledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mayıs tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması Bolu’da da uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde aç kalan sokak hayvanları için ise polis ekipleri seferber oldu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için mama bıraktı. Bazı polisler ise gördükleri hayvanları elleri ile beslerken, ekiplerin sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca mama bırakma çalışmaları yapacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıkçıların en farklı bayramıSağlıkçıların en farklı bayramı
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Mardin’de kavga ihbarına giden polislere bayram sürprizi

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Erzurum'da silahlı kavga: 5 yaralı

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Gıda paketleri bayramda da dağıtılacak

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Çocuklar bayramda yasak dinlemedi

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ailesi ve engelli ailesinin bayramını kutladı

Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, telekonferans görüşmesiyle şehit ailesi ve engelli ailesinin bayramını kutladı

Bolu Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:22
Öğle
12:55
İkindi
16:52
Akşam
20:19
Yatsı
22:01

Bolu Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Gümrah Eczanesi
Merkez
Korkut Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bolu’da, Gölcük Tabiat Parkı’na fidan dikimi yapıldı

Bolu’da, Gölcük Tabiat Parkı’na fidan dikimi yapıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Otel odasını basarak öldüresiye dövdüler

Otel odasını basarak öldüresiye dövdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.