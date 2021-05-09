Bolu'da polis ekipleri "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim yaptı

Bolu'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim gerçekleştirdi.

Kentte salgın tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri gün içinde hem kalabalık cadde ve sokaklarda hem de şehrin giriş, çıkış noktalarında uygulama yaptı.

İftardan sonra da akaryakıt istasyonlarına giden polis ekipleri, buralara gelen vatandaşların sokağa çıkma muafiyeti olup olmadığını kontrol etti.

Bazı vatandaşlar işten çıktıktan sonra evlerine geçerken akaryakıt almak istediklerini belirtirken, bazılarının ise izin belgesi olmadığı halde alışverişe geldiği tespit edildi.

- "Sigara almaya çıktım, ceza yazamazsın..."

Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde, sigara almak için geldiğini ileri süren bir vatandaş kendisine işlem yapılmasına tepki gösterdi.

Polis ekipleriyle kısa süreli tartışan vatandaş, "Beni karakola götürün. Ben evimden çıkmışım, sigara almışım. Siz bana ceza yazmaya çalışıyorsunuz. Ben inşaatçıyım kardeşim, emekçiyim. Ben vergimi veriyorsam, her şeyimi veriyorsam, sen de benim üstümden maaşını alıyorsun. Sen bana ceza yazamazsın." sözleriyle itiraz etti.