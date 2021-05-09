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Bolu'da polis ekipleri "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim yaptı

09.05.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da polis ekipleri "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim yaptı

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Bolu'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim gerçekleştirdi.

Kentte salgın tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri gün içinde hem kalabalık cadde ve sokaklarda hem de şehrin giriş, çıkış noktalarında uygulama yaptı.

İftardan sonra da akaryakıt istasyonlarına giden polis ekipleri, buralara gelen vatandaşların sokağa çıkma muafiyeti olup olmadığını kontrol etti.

Bazı vatandaşlar işten çıktıktan sonra evlerine geçerken akaryakıt almak istediklerini belirtirken, bazılarının ise izin belgesi olmadığı halde alışverişe geldiği tespit edildi.

- "Sigara almaya çıktım, ceza yazamazsın..."

Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde, sigara almak için geldiğini ileri süren bir vatandaş kendisine işlem yapılmasına tepki gösterdi.

Polis ekipleriyle kısa süreli tartışan vatandaş, "Beni karakola götürün. Ben evimden çıkmışım, sigara almışım. Siz bana ceza yazmaya çalışıyorsunuz. Ben inşaatçıyım kardeşim, emekçiyim. Ben vergimi veriyorsam, her şeyimi veriyorsam, sen de benim üstümden maaşını alıyorsun. Sen bana ceza yazamazsın." sözleriyle itiraz etti.

Polis ekipleri ise söz konusu kişinin elindeki izin belgesinin işe giderken geçerli olduğunu, gece saatlerinde hiçbir işlevinin bulunmadığını belirterek kendisi hakkında tutanak düzenledi.

Ekipler tarafından Çıkınlar ve Beşkavaklar mahallelerindeki akaryakıt istasyonlarında kısıtlama kurallarına uymadıkları belirlenen 24 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ekiplerin ilerleyen saatlerde de denetimlere devam edecekleri bildirildi.

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