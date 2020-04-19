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Bolu’da polis ekiplerinden minik çocuğa doğum günü sürprizi

BOLU HABERLERİ  | 19.04.2020 20:37 | Son Güncelleme

Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle doğum günü kutlaması yapamayan 6 yaşındaki Meryem Esen’e polis ekipleri sürpriz doğum günü yaptı.Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle kızı Meryem Esen (6) için doğum günü kutlaması yapamayan annesi Elif Esen, 155’i arayarak kızının doğum gününü yapamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle doğum günü kutlaması yapamayan 6 yaşındaki Meryem Esen’e polis ekipleri sürpriz doğum günü yaptı.
Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle kızı Meryem Esen (6) için doğum günü kutlaması yapamayan annesi Elif Esen, 155’i arayarak kızının doğum gününü yapamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri dışarı çıkamayan Meryem için sürpriz doğum günü yapmaya karar verdi. Anne Esen’den evin adresini alan ekipler, pasta ve hediye alarak küçük Meryem’in evine gitti.
Kapıyı açtığında polis ekiplerinin elindeki pastayı gören Meryem Esen şaşkınlık yaşadı. Sürpriz doğum günü nedeniyle polislere teşekkür eden Meryem, çizdiği resmi polis ekiplerine verdi.
Ekipler, Meryem ve kardeşine hediyelerini verdikten sonra evden ayrıldı.

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