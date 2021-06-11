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Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

11.06.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Bolu'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli yağış nedeniyle D-100 Kara yolunun Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda bulunan alt geçitler ile kentin birçok noktasındaki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Suyla kaplanan yollarda araçlarıyla mahsur kalan bazı vatandaşlar, kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışırken, bazıları araçlarının üzerine çıkarak belediye ekiplerinin suyu çekmesini bekledi.

Su birikintilerinin bulunduğu bölgeler, ekiplerce zaman zaman ulaşıma kapatılarak tahliye çalışması yapıldı.

Öte yandan bazı mahallelerdeki evler ile iş yerlerinin depolarını da su bastı.

Sağanak, Mudurnu ilçesinde de su baskınlarına neden oldu.

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