YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

07.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da saman balyası yüklü tır devrildi: 1 ölü

Bolu'da devrilen saman balyası yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

D-750 Bolu-Mengen kara yolunda seyreden Coşkun Topraklı (46) idaresindeki 78 YB 155 plakalı saman balyası yüklü tır, Mengen yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

İncelemelerin ardından iş makinesi yardımıyla yaklaşık 1 saatte çıkarılan Topraklı'nın cesedi, Mengen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"
GÜNCELLEME - Bolu'da durdurulan otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktıGÜNCELLEME - Bolu'da durdurulan otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:49
Öğle
13:04
İkindi
16:56
Akşam
20:10
Yatsı
21:43

Bolu Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cumartesi

Atalay Eczanesi
Merkez
Petek Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Denizalp Özdemir ile profesyonel sözleşme imzaladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Göztepe, sezon hazırlıklarına devam etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.