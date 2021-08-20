Bolu'da samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ovadüzü Mahallesi'nde bulunan Bahaddin Gürel'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin haber verdiği itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Balya, arpa, yem ve buğdayın bulunduğu samanlıktaki yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle samanlık kullanılamaz hale geldi.



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