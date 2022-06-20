Bolu'da seyir halinde alev alan kamyonet yandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikameti Aydınlık Sokak mevkisinde, Yalçın A. idaresindeki 14 BU 983 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, kamyoneti sağ şeride çekerek, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Bu arada, kamyonetin yanması cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz