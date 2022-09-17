Bolu'da sıcak havadan bunalanlar doğayla iç içe vakit geçirdi

Bolu'da hafta sonu sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Milli Parkı'nda yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 33 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'na gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı.

Bisiklet ve golf araçlarıyla manzara eşliğinde turlayan ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşlar Abant Milli Parkı'nda da yoğunluğa neden oldu. Abant'ı tercih eden vatandaşlar, göl çevresinde gezinti yaparak balık tuttu.

Bazı vatandaşlar ise göl çevresinde bulunan piknik alanlarında aileleriyle vakit geçirdi.

Öte yandan Bolu Valiliği tarafından mayıs ayında orman yangınlarıyla mücadele kapsamında başlatılan mangal yakma yasağının 15 Eylül itibarıyla sona ermesini fırsat bilen bazı vatandaşlar, mangal yakarak piknik yaptı.

