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Bolu'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

16.05.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Bolu'da çıkan kavgada bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Merkeze bağlı Piroğlu köyü Tekkeler Mahallesi yakınlarında dün aralarında husumet olduğu öne sürülen Sabahattin Başaran'ı (37) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sadık K'nin (56) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sadık K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başaran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan Sadık K, ormanlık alanda arama yapan jandarma ve komandolar tarafından birkaç kilometre uzaklıkta tabancayla yakalanmıştı.

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