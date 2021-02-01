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Bolu’da, sokağa çıkma yasağına uymayan 24 kişiye 17 bin 960 lira ceza

01.02.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Bolu’da hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 24 kişiye 17 bin 960 lira idari para cezası uyguladı.Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü.

Bolu’da hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 24 kişiye 17 bin 960 lira idari para cezası uyguladı.
Bolu’da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı.
Yapılan kontrollerde hafta sonu boyunca getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan 24 kişiye 17 bin 960 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, maske takmadığı ve kurallara uygun maske takmadığı gerekçesiyle 3 kişiye de 2 bin 700 lira para cezası kesildi.

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