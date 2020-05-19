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Bolu’da sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

BOLU HABERLERİ  | 19.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile korona virüs önlemlerine uyularak çelenk sunma programı düzenlendi.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından çelenk sunma programı düzenlendi.

Bolu’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile korona virüs önlemlerine uyularak çelenk sunma programı düzenlendi.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından çelenk sunma programı düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, kurum müdür yardımcıları ve görevli sporcular katıldı. Programda korona virüs tedbirleri nedeniyle katılımcılar maske takarken, sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Tören, Çilkara’nın çelenk sunumu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:55

Bolu Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Sibel Akar Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
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