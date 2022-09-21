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Bolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

21.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu'da kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aktaş Mahallesi'nde boş arazide moloz yığınları arasındaki kuyuya bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri, hayvanı kurtarmak için kuyuya merdiven indirdi.

Merdivene tırmanarak yukarıya çıkan köpek, çevrede bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Bolu'da su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Bolu köpek su kuyusu

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