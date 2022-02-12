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Bolu'da su samuru görüntülendi

12.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da su samuru görüntülendi

Bolu'nun Seben ilçesinde su samurunun görüntüleri amatör kamerayla kaydedildi.

İlçe sakinlerinden Sefer Gökoğlu, yaptığı gezinti esnasında Aladağ Çayı'nın Seben Sanayi Sitesi kesiminde su samuru gördü.

Su samurunu yanında bulunan amatör kamerasıyla kayıt altına alan Gökoğlu, bölgede ilk defa böyle bir hayvan gördüğünü belirtti.

Gökoğlu'nun çektiği görüntülerde, çay kenarında görülen su samurunun daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.

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